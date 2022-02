Scafati, Parravicini: "Rispettare il piano partita per battere San Severo" La guardia: "L’intensità e l’energia da mettere in campo saranno sicuramente fondamentali"

La Givova Scafati vuole cancellare subito il ko di Chiusi. La squadra dell'Agro affronterà l'Allianz Pazienza San Severo. È la vigilia della nuova sfida al PalaMangano, presentata così dalla guardia gialloblu, Matteo Parravicini: "La squadra ha reagito alla sconfitta di Chiusi guardando sin da subito al match interno contro San Severo, con grande determinazione e desiderio di vincere, senza stare lì a recriminare o a demoralizzarsi, ma con l’intento di guardare al futuro con sempre maggior ottimismo. Domani sera al PalaMangano affronteremo una squadra piena di giovani con esperienza, contro cui dovremo lavorare sodo, principalmente per limitare il loro fromboliere Sabin, uno dei migliori realizzatori del campionato, un gran talento offensivo che dobbiamo limitare a tutti i costi. L’intensità e l’energia da mettere in campo saranno sicuramente fondamentali per il buon esito della sfida, rispettando il piano partita e giocando ai nostri ritmi. Affrontiamo una partita alla volta, senza guardare troppo avanti, concentrandoci al massimo in ogni singola gara, in cui vogliamo dare sempre il massimo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969