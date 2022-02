Basket, Serie A2: Scafati domina su San Severo 107-57 La Givova vince contro l'Allianz Pazienza con numeri clamorosi e resta in vetta da sola

La Givova Scafati vive un match di controllo dominando sin dal primo quarto, chiuso con il +14, e gestendo il margine con un secondo periodo che chiude la partita. Finale di 107-57 contro l'Allianz Pazienza San Severo: il risultato presenta il divario visto in campo tra i due roster con la Givova da 7 uomini in doppia cifra. Scafati conferma il primato in solitaria nel girone rosso di Serie A2. La OraSì Ravenna vince contro la Tramec Cento (65-56) e resta a -2 dai gialloblu di coach Alessandro Rossi.

Serie A2 - Girone Rosso

Quattordicesima Giornata

Givova Scafati - Allianz Pazienza San Severo 107-57

Parziali: 31-17, 29-7, 27-18, 20-15

Scafati: Clarke 19 (2/2, 5/7), Rossato 19 (3/8, 1/3), De Laurentis 15 (2/4, 1/1), Cucci 12 (6/7, 0/1), Daniel 11 (3/5, 0/0), Monaldi 10 (0/0, 2/4), Parravicini 10 (2/2, 2/3), Ambrosin 6 (0/0, 1/3), Ikangi 3 (0/1, 0/2), Raucci 2 (1/1, 0/0), Perrino (0/2, 0/1), Grimaldi.

San Severo: Pepper 14 (2/4, 2/3), Piccoli 9 (0/0, 2/3), Tortu 8 (2/4, 0/0), Moretti 6 (3/7, 0/1), Serpilli 5 (0/2, 1/5), Sabin 5 (0/1, 1/4), De Gregori 4 (1/5, 0/1), Sabatino 2 (0/0, 0/1), Bertini 2 (1/4, 0/2), Chiapparini 2 (1/2, 0/2), Berra (0/1, 0/1), Petrushevski (0/1, 0/0).

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969