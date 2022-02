Paganese-Monterosi, i convocati: indisponibili Guadagni e Volpicelli Solo lavoro differenziato per l'attaccante e il centrocampista della squadra azzurrostellata

Gianluca Grassadonia non potrà contare su Giuseppe Guadagni e Giovanni Volpicelli per la gara contro il Monterosi Tuscia. Domani (ore 14.30) al "Marcello Torre" gli azzurrostellati ospiteranno i laziali. Sfida salvezza senza l'attaccante e il centrocampista, limitati a lavoro differenziato nella rifinitura svolta al "Superga" di Mercato San Severino. La Paganese è reduce dalla sconfitta di Catanzaro in cui è risultata decisiva la rete di Tommaso Biasci al 55' del match per i tre punti conquistati dai calabresi.

Paganese, i convocati per la gara con il Monterosi

Portieri: Avogadri, Baiocco.

Difensori: Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampisti: Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone, Zanini.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Diop, Iannone, Tommasini.

Foto: elaborazione grafica Paganese Calcio 1926 Srl