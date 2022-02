Verso Scafati-Forlì, Nanni: "Gara diversa rispetto all'andata" L'assistant coach: "La squadra sta bene fisicamente, abbiamo un roster profondo"

Dominio su San Severo e obiettivo rivincita per la Givova Scafati, che domenica (palla a due alle 18) affronterà la Unieuro Forlì al PalaMangano. "Dopo le poche sconfitte subite in campionato abbiamo sempre reagito bene e contro San Severo domenica lo abbiamo fatto in maniera determinante sia sotto il profilo del punteggio che sotto quello dell’atteggiamento sfoderato per l’intera sfida. - ha spiegato l'assistant coach della Givova, Francesco Nanni - Anche quando la vittoria era in tasca per l’ampio scarto, abbiamo avuto la capacità di fare sempre del nostro meglio. Domenica affrontiamo invece Forlì, reduce da due vittorie nette, che ha inserito un nuovo americano. É tra le migliori squadre del campionato, ha avuto qualche problema dovuto agli infortuni, ma il valore è indubbio, si tratta infatti di una squadra da prime posizioni. Rispetto alla gara di andata hanno cambiato i due americani, hanno inserito Rush e negli ultimi incontri vinti con autorevolezza hanno lavorato bene in difesa, per poi sfruttare il talento dei singoli in attacco. Dovremo essere bravi a superare la loro intensità difensiva e la fisicità degli esterni, per poi trovare il nostro ritmo, che in casa abbiamo sempre trovato. La squadra sta bene fisicamente, abbiamo un roster profondo che si sta allenando con la giusta intensità e siamo pronti a scendere in campo".