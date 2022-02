Scafati Basket, Ikangi: "Viviamo con serenità il primato in classifica" Domenica sarà sfida con Forlì, l'ala piccola: "Stiamo bene e non vediamo l’ora di giocare"

"La vittoria contro San Severo ci voleva, ci ha ridato subito fiducia ed entusiasmo". Così Iris Ikangi ha presentato la fase della sua Givova Scafati, che domenica affronterà la Unieuro Forlì: "Ora siamo pronti ad affrontare anche Forlì. Siamo un gruppo di persone che lavorano sodo e bene e, continuando in tal senso, alla fine i risultati arrivano. - ha spiegato l'ala piccola gialloblu - Ci godiamo il primato in classifica, ma lo viviamo con serenità, consapevoli che é il frutto del nostro impegno e che lo abbiamo conquistato con pieno merito sul campo. Domenica ci attende una partita maschia, contro una squadra molto fisica. Dobbiamo riscattare la gara di andata. I biancorossi hanno un americano esperto come Rush ed inserito in questi giorni anche un giocatore importante come Lucas. Vorranno continuare la striscia positiva, ma per loro al Palamangano non sarà facile vincere. Stiamo bene e non vediamo l’ora di giocare questa partita, sperando che i nostri tifosi accorrino al palazzetto a sostenerci, perché abbiamo bisogno del loro prezioso supporto".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969