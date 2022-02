Dopo il trionfo in Coppa Italia festa in municipio per il San Marzano Calcio Il sindaco Zuottolo annuncia anche una celebrazione in piazza con i tifosi

Il San Marzano Calcio ospite con la Coppa Italia d'Eccellenza in municipio. Staff tecnico, societario e calciatori, ieri pomeriggio, sono stati accolti dalla sindaca Carmela Zuottolo e dagli altri esponenti dell'amministrazione comunale per festeggiare il successo di domenica scorsa a Castellammare di Stabia, quando il 2-1 sul Virtus Campania Ponticelli ha proiettato la squadra marzanese nell'olimpo del calcio regionale.

"Questa squadra è un miracolo che in poco tempo è diventata una certezza. Siamo diventati un punto di riferimento nello sport dell'Agro grazie all'impegno del presidente Felice Romano - ha detto il primo cittadino Carmela Zuottolo -. A memoria, se non ricordo male, questa è la prima volta che un trofeo così importante sia vinto da una squadra della nostra comunità, se non dell’intera provincia di Salerno. Sono orgogliosa di aver vissuto questo momento bello per la città. La fascia tricolore rappresentava tutta San Marzano che veniva sollevata al cielo assieme alla coppa dei nostri campioni. Il San Marzano Calcio ha tutte le carte in regola per diventare l'ennesima favola di questo calcio italiano dopo il Castel di Sangro, la Virtus Entella, il Renate, il Monterosi Tuscia o il Castel Rigone. Come amministrazione comunale faremo il massimo per supportare le eccellenze sportive, sempre e comunque. Tornando al San Marzano Calcio, al Comune vi è stato solo l’incontro della squadra con l’amministrazione comunale. Per far toccare simbolicamente alla Coppa Italia d'Eccellenza regionale il suolo di San Marzano sul Sarno. Poi festeggeremo la squadra prossimamente in una festa che organizzeremo in piazza con tutti i tifosi", la carica di Zuottolo.