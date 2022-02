Paganese, tonfo casalingo nello scontro salvezza col Monterosi Tuscia: 0-3 I laziali affondano gli azzurrostellati in zona playout con i gol di Rocchi, Artistico e Franchini

Una battuta d'arresto pesante nei giochi salvezza. Secondo ko consecutivo per la Paganese. Gli azzurrostellati, dopo la sconfitta contro il Catanzaro (1-0), vengono travolti, al “Torre”, dal Monterosi Tuscia. La gara, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C, è terminata sul risultato finale di 0-3. Gli uomini di Menichini sbloccano la gara con la rete di Rocchi durante il recupero del primo tempo; nella seconda frazione, complice l’espulsione di Celesia, la Paganese incassa anche le reti di Artistico e Franchini. All’orizzonte, la sfida sul campo del Catania: appuntamento a martedì, con fischio d’inizio alle 21.

Il tabellino.

Paganese – Monterosi Tuscia 0-3

Marcatori: pt 49’ Rocchi; st 32’ Artistico, 48’ Franchini.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato (33’ st Scanagatta), De Santis (34’ st Murolo), Celesia; Martorelli, Zanini (27’ st Cretella), Bensaja (15’ st Tissone), Firenze, Manarelli (14’ st Brogni); Tommasini, Diop. A disp.: Avogadri, Konate, Castaldo, Perlingieri, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Rocchi; Verde (8’ st Errico), Franchini, Parlati, Basit (13’ st Tartaglia), Cancellieri (45’ st Milani); Costantino (13’ st Artistico), Ekuban (44’ st D’Antonio). A disp.: Basile, Fiaschetti, Adamo. All.: Menichini.

Arbitro: Fontani della sezione di Siena. Assistenti: Del Santo Spataru della sezione di Siena e Cravotta della sezione di Città di Castello. Quarto Ufficiale: Costa della sezione di Catanzaro.

Note: Espulso al 27’ st Celesia per gioco falloso. Ammoniti: Bensaja, Borri, Cancellieri, Martorelli, Parlati per gioco falloso; Artistico per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-8. Recupero tempo: pt 3', st 5'. Spettatori: 700 circa.