Scafati Basket, rivincita e dominio su Forlì 97-68 Monaldi e Daniel, autori di 17 punti, sono i protagonisti della vittoria

La Givova Scafati non sbaglia e si conferma al PalaMangano: imbattibilità tra le mura amiche per la squadra di coach Alessandro Rossi, che supera la Unieuro Forlì con il risultato di 97-68 nella gara valida per la ventesima giornata del girone rosso di Serie A2. Scafati firma la rivincita sui romagnoli con Diego Monaldi ed Ed Daniel autori di 17 punti, da protagonisti della vittoria. A Forlì non bastano i 18 punti di Riccardo Bolpin.

Serie A2 - Girone Rosso

Ventesima Giornata

Givova Scafati - Unieuro Forli 97-68

Parziali: 23-19, 24-15, 23-21, 27-13

Scafati: Monaldi 17 (2/4, 2/5), Daniel 17 (8/8, 0/1), Rossato 14 (3/6, 2/5), Clarke 13 (3/4, 2/4), Ambrosin 11 (2/3, 2/4), Ikangi 7 (2/2, 1/4), Cucci 7 (2/2, 1/4), De Laurentis 5 (1/3, 1/1), Raucci 4 (0/2, 0/1), Parravicini 2 (1/1, 0/1), Grimaldi, Perrino.

Forlì: Bolpin 18 (2/4, 3/6), Palumbo 13 (4/10, 1/1), Giachetti 10 (1/5, 1/2), Natali 9 (3/4, 0/2), Pullazi 7 (2/4, 1/6), Rush 4 (2/4, 0/3), Sampieri 3 (0/1, 1/1), Bruttini 2 (1/4, 0/2), Ndour 2 (1/2, 0/1), Bandini, Benvenuti.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969