Karate, Crescenzo primo nel ranking mondiale e miglior atleta della stagione Doppio riconoscimento per il campione campano dopo la delusione Olimpica di Tokyo.

La delusione Olimpica è alle spalle. Angelo Crescenzo si è rituffato nella sua vita da “campione” del karate dove le soddisfazioni sono sempre dietro l’angolo. A inizio mese il suo nome è comparso al primo posto del ranking mondiale, e il ragazzo di Sarno ha commentato così: “In quel ranking ci sono gli atleti più importanti di tutto il mondo, gli stessi a cui mi sono ispirato e con cui oggi ho il piacere di combattere e condividere i miei obiettivi. Dopo un periodo non semplice della mia vita, ho finalmente raggiunto quella vetta, con 6 medaglie nelle ultime 8 competizioni 2020/2021. Ancora una volta dimostro a me stesso che proprio nei momenti più difficili riesco a tirare fuori il meglio di me”.

Un primo posto del ranking che gli è valso il premio di miglior atleta, un riconoscimento importantissimo. “Posso finalmente aggiungere alla mia collezione questo prestigioso riconoscimento –commenta con entusiasmo il campano-. Non ci sono parole per esprimere le emozioni di questo momento; posso solo ringraziare tutte le persone che mi accompagnano quotidianamente in questo bellissimo viaggio. Solo grazie a voi tutto questo è possibile”. Crescenzo dopo essere salito in vetta vuole rimanerci e nelle prossime gare è pronto a dimostrarlo.