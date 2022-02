Scafati Basket, Accardo: "Non sarà facile passare da tifoso a dirigente" Il patron Longobardi: "Il cambio generazionale è importante"

Presentazione ufficiale per il nuovo vice presidente dello Scafati Basket, Catello Accardo. Già da tempo partner del club gialloblu, Accardo entra nell'organigramma della società dell'Agro. "Non sarà facile passare da tifoso a dirigente. Dodici anni fa ho fatto il mio primo ingresso al PalaMangano e da allora non mi sono mai assentato, occupando scaramanticamente sempre lo stesso posto. - ha spiegato Accardo - Garantirò il mio supporto e vicinanza alla squadra, a cui voglio fare i complimenti per la stagione fin qui disputata, ma soprattutto per l’atteggiamento che viene mostrato in campo in ogni partita, perché la grinta e la cattiveria agonistica sono ciò che i tifosi vogliono sempre vedere".

"Il cambio generazionale è importante. - ha aggiunto il patron, Nello Longobardi - Noi a Scafati abbiamo il privilegio di un cambio generazionale all’interno delle stesse famiglie, come questo passaggio da padre in figlio: è il caso mio e di Enrico, ma anche quello di Salvatore Accardo, nostro storico sostenitore, e del figlio Catello, che potrà così affiancarsi a mio figlio e porre le basi di un futuro fatto di collaborazione, comunione di intenti e di risorse, accomunati dalla passione per la pallacanestro. Spero che, così come Catello, altri giovani imprenditori possano affiancare mio figlio nella futura gestione societaria. A costoro si affianca anche uno staff tecnico che quest’anno è molto giovane e ci fa davvero ben sperare per il futuro: puntare sui giovani è sinonimo di benefici a lungo termine. Ringrazio gli amici Pasquale Vassallo e Gino Morra, che mi ha permesso di conoscere la famiglia Accardo, con cui si è da tempo creato e poi instaurato un legame fortissimo. Dò il mio personale in bocca al lupo a Catello, a cui auspico di poter dedicare la vittoria domenica sera, sicuro che la squadra cercherà di conquistarla in tutti i modi per onorare al meglio il nuovo ingresso in società".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969