Verso Scafati-Chieti, Rossi: "Ripartiamo dalla difesa" Il coach: "Concentrandoci su questo riusciremo a tenere sotto controllo la gara"

Nuova sfida casalinga per la Givova Scafati, che domenica ospiterà la Lux Chieti al PalaMangano. "La squadra sta bene dal punto di vista mentale, perché le vittorie aiutano senza dubbio a trovare serenità. - ha spiegato il coach dei gialloblu, Alessandro Rossi, verso la sfida con gli abruzzesi - Sapevamo che il mese di febbraio sarebbe stato un crocevia fondamentale della nostra stagione e sulle cinque partite fin qui disputate, ne abbiamo vinte quattro. Ora ne resta da giocare una soltanto, domenica contro Chieti, con l’obiettivo di chiudere positivamente questo mese. Affronteremo una squadra che verrà a Scafati con la mente sgombra, che sta attraversando un buon momento di forma ed ha cambiato il proprio assetto rispetto all’andata, passando da una squadra piccola ad una invece molto strutturata fisicamente. Ha acquistato poi una grande pericolosità per il talento di Sims, Amici e Meluzzi. Dovremo partire dalla nostra capacità difensiva, perché concentrandoci su questo riusciremo a tenere sotto controllo le loro armi offensive e mettere le basi per una ulteriore vittoria".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969