Scafati Basket, Monaldi: "Dovremo essere bravi a dettare i nostri ritmi" Il playmaker gialloblu: "Abbiamo un gran bisogno del calore e dell’affetto dei nostri sostenitori"

"Veniamo da due settimane intense in cui abbiamo retto bene la stanchezza ed il flusso di partite ravvicinate nel tempo". Così Diego Monaldi ha commentato la fase della sua Givova Scafati, pronta alla sfida con la Lux Chieti: "Ora abbiamo ripreso a lavorare come abitualmente facciamo per preparare il match di domenica contro Chieti, che ha battuto Ravenna e quindi siamo sicuri che non sarà semplice superarli, anche per il valore dell’organico abruzzese che si compone di due ottimi atleti statunitensi e di due italiani di valore come Meluzzi ed Amici. - ha spiegato il playmaker gialloblu - Dovremo essere bravi a dettare i nostri ritmi, da tenere sempre alti, e continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, approfittando del vantaggio di giocare sul nostro campo e dinanzi al nostro pubblico, che ci aspettiamo accorra numeroso, perché abbiamo un gran bisogno del calore e dell’affetto dei nostri sostenitori".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969