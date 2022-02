Basket, Scafati domina anche contro Chieti 80-58 Coach Rossi: "Dobbiamo condividere sempre le responsabilità, sia in attacco che in difesa"

La Givova Scafati conferma il fattore campo, resta imbattuta tra le mura amiche: PalaMangano inviolato con il successo gialloblu sulla Lux Cheti con il finale di 80-58. "In casa ci confermiamo in un periodo positivo, sentiamo la fiducia e l’energia trasmessa dal nostro pubblico e poi oggi ci tenevamo a vincere anche per dedicare il successo al neo vice presidente Catello Accardo. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Al di là del punteggio finale, oggi Chieti ci ha messo in grossa difficoltà sia a livello tattico che tecnico. Abbiamo tirato bene da tre punti, ma abbiamo avuto diversi passaggi a vuoto nel corso della sfida, in particolare nel secondo e quarto periodo. Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo, siamo stati concentrati e fisici, ma siamo mancati nei dettagli, nei rimbalzi e nelle letture individuali, a cui si sono aggiunte le molte palle perse. In attacco, invece, il flusso c’è stato solo a tratti, non siamo sempre riusciti ad esprimere il nostro grosso potenziale. Dobbiamo condividere sempre le responsabilità, sia in attacco che in difesa, consapevoli che c’è sempre chi mediamente ci dà qualcosa in più, ma anche chi invece può alternarsi agli altri tra i protagonisti di ogni partita. Non deve però mai mancarci la compattezza, caratteristica che anche oggi ci ha accompagnato per tutto l’arco della sfida".

Serie A2 - Girone Rosso

Ventunesima Giornata

Givova Scafati - Lux Chieti 80-58

Parziali: 26-12, 16-10, 28-22, 10-14

Scafati: Clarke 22 (4/4, 4/7), Ikangi 14 (0/2, 4/5), Monaldi 13 (2/3, 2/6), Ambrosin 8 (1/1, 2/5), Cucci 5 (0/0, 1/1), Daniel 4 (2/3, 0/0), De Laurentis 4 (2/2, 0/1), Mobio 4 (1/2, 0/1), Rossato 3 (0/3, 1/5), Parravicini 3 (0/1, 1/2), Perrino (0/1, 0/2). All. Rossi.

Chieti: Bartoli 12 (4/6, 0/3), Sims 9 (4/12, 0/0), Jackson 8 (4/9, 0/1), Tsetserukou 8 (2/6, 0/0), Amici 7 (0/2, 2/5), Meluzzi 6 (3/6, 0/4), Graziani 4 (2/2, 0/3), Dincin 4 (1/2, 0/2), Klacar (0/0, 0/1), Cocciaretto. All. Maffezzoli.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969