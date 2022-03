XC Masseria del Cuccaro: dopo due edizioni consecutive di stop si riparte Sui Monti di Eboli, in Contrada Melito, si scaldano i motori in vista della ripartenza.

La macchina organizzativa della sesta edizione della XC Masseria del Cuccaro si è attivata da giorni ed è pronta ad assicurare il massimo dell’efficienza grazie al tandem collaudato Bike&Sport Team (Luciano Forlenza e Ciro Tafuri in cabina di regia) e Masseria del Cuccaro (titolare Luca Petrone), con la supervisione del settore fuoristrada FCI Campania presieduto da Pietro Amelia.

Attesi 200 partecipanti in una manifestazione tanto attesa che contribuisce a ristabilire il clima di normalità dopo due edizioni consecutive di stop a causa della pandemia.

Il circuito misura 4,5 chilometri tutto sterrato e ondulato all’interno dell’agriturismo e la gara è anche prova di campionato regionale cross country FCI Campania (titolo che si assegna su più manifestazioni in calendario coincidenti con le altre sette gare del circuito X-Country).

A seguito dell’elevato numero di adesioni e per garantire una competizione in sicurezza, gli organizzatori hanno previsto ben quattro partenze con il cronoprogramma aggiornato: esordienti e allievi alle 9:00 (45 minuti di gara); juniores, donne tutte, master junior e master 4-5-6-7-8 alle 10:00 (1 ora); élite, under 23, élite sport e master 1-2-3 alle 11:15 (1 ora), a seguire partenza e-bike (30 minuti).

A fine gara previste le premiazioni della singola gara ai primi tre di ogni categoria mentre per il circuito X-Country è prevista la vestizione provvisoria delle maglie di leader sia per gli agonisti che per gli amatori, a loro volta suddivisi in fascia 1 (èlite sport-M1-M2-M3), fascia 2 (M4-M5), fascia 3 (M6-M7-M8) e donne (unica).