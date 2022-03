Basket, Scafati batte Fabriano 92-93: 24 punti di Monaldi Il playmaker risulta decisivo con Rossato per la vittoria di un punto a Osimo

In Serie A2 vittoria di un punto per la Givova Scafati nel testa-coda con la Ristopro Fabriano. Risultato finale di 82-83: i gialloblu vincono sul parquet di Osimo, ma rischiano tantissimo contro l'ultima in classifica. Risultano decisivi i 24 punti di Diego Monaldi, che pareggia la prestazione di Arik Smith. Per Scafati spicca anche la prestazione di Riccardo Rossato, autore di 18 punti.

Serie A2 - Girone Rosso

Ventiduesima Giornata

Ristopro Fabriano - Givova Scafati 82-83

Parziali: 12-23, 28-22, 21-16, 21-22

Fabriano: Smith 24 (3/6, 3/6), Santiangeli 15 (1/9, 3/11), Hollis 13 (6/11, 0/1), Marulli 12 (3/4, 2/4), Benetti 12 (3/5, 1/3), Matrone 6 (1/2, 0/0), Gulini 0 (0/0, 0/0), Re, Thioune, Tommasini, Onesta, Caloia.

Scafati: Monaldi 24 (3/7, 2/8), Rossato 18 (4/9, 1/8), Daniel 13 (6/12, 0/0), Cucci 12 (2/9, 2/3), Mobio 7 (2/2, 1/1), De Laurentis 4 (1/2, 0/0), Ikangi 3 (0/1, 1/2), Raucci 2 (1/1, 0/0), Ambrosin (0/1, 0/4), Parravicini (0/1, 0/1), Perrino.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969