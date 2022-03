Fabriano-Scafati 82-83, Rossi: "Alti e bassi, ma mi aspettavo questa gara" Il coach: "Clarke ha un problema fisico che stiamo analizzando e non sappiamo quando rientrerà"

"Mi aspettavo proprio questo genere di partita". Così Alessandro Rossi ha commentato la vittoria sulla Ristopro Fabriano da parte della su Givova Scafati. "Ero consapevole dello spirito con cui la squadra ultima in classifica avrebbe affrontato la prima e poi sapevo che non sarebbe stato facile trovare un buon assetto senza l’infortunato Clarke, anche se devo ammettere che anche i padroni di casa avevano due assenze importanti, quelle di Thioune e Tommasini. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - La nostra prestazione ha avuto tanti alti e bassi, ma ciononostante voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che, pur non giocando bene, sono stati sempre uniti".

La mentalità - "Essere andati sotto nei momenti decisivi della partita e poi trovare la forza e lo spirito di reagire nelle ultime azioni è stato l’emblema di una squadra che ha valori umani importanti e non si abbatte alle prime difficoltà.- ha aggiunto Rossi - Complimenti a Fabriano per la gara disputata e per lo spirito profuso in campo. Noi ci portiamo a casa i due punti, consapevoli che questa non è stata la nostra migliore prestazione, ma è comunque il quarto successo consecutivo, per cui c’è da essere soddisfatti. Clarke? Ha un problema fisico che stiamo analizzando e non sappiamo quando potremo recuperarlo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969