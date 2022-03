Scafati Basket, obiettivo Coppa Italia di Serie A2: sfida con Monferrato Si avvicina il quarto di finale in programma venerdì a Chieti (palla a due alle 13)

"Le Final Eight di Coppa Italia costituiscono un momento di confronto importante per tastare il livello di forma, di preparazione e di competitività dei vari quintetti". Così Alessandro Rossi ha presentato la sfida di Coppa Italia di Serie A2. Venerdì, con palla a due alle 13, la Givova Scafati affronterà la Novipiù JB Monferrato. "Si affronteranno le società che nella prima parte del campionato hanno fatto vedere qualcosa in più. - ha spiegato il coach della squadra dell'Agro - Ci teniamo a fare bene, è un trofeo importante e vogliamo andare quanto più avanti è possibile nella competizione, mettendo in campo il massimo impegno. L’aspetto emotivo della prima gara assume un aspetto importante, anche perché ci troveremo di fronte Casale Monferrato, una squadra che, al di là dei pronostici della vigilia, ci potrà mettere in serie apprensione e contro la quale ci dovremo far trovare concentrati. Saremo al cospetto, infatti, di una squadra che ha un sistema di gioco molto ben definito, sia in attacco che in difesa, che dispone di tanti giocatori importanti, ognuno dei quali può dare un contributo decisivo. Sarà una bellissima sfida, che vogliamo far nostra, puntando sui nostri punti di forza e sulla voglia di proseguire nella competizione. Ci fa piacere il fatto che non ci toccherà fare una lunghissima trasferta, ma dovremo essere bravi a settare il fisico dei nostri giocatori per questo insolito orario delle 13".

Foto: elaborazione grafica ufficio stampa Scafati Basket 1969