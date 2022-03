Basket, Coppa Italia A2: Scafati batte Monferrato e vola in semifinale Coach Rossi: "Dobbiamo lavorare sui nostri punti di forza, il gioco aggressivo ed intenso"

La Givova Scafati batte la Novipiù Monferrato con il finale di 87-72 e accede alla semifinale della Coppa Italia di Serie A2. Vittoria per gli uomini di coach Alessandro Rossi con quattro uomini in doppia cifra (Ed Daniel è il top-scorer con 15 punti). "Era una partita che mostrava delle insidie e che, a parte il secondo quarto, abbiamo tenuto in mano. - ha spiegato il tecnico gialloblu - Abbiamo sempre creduto nelle cose che facciamo, anche quando abbiamo passaggi a vuoto. Usciamo dal campo con 87 punti fatti, buone percentuali e una difesa che è cresciuta nel secondo tempo. Queste partite ci servono per capire a che livello siamo e quali sono le cose da correggere. Siamo felici di avere avuto accesso alle semifinali, siamo pronti e lo faremo a testa alta. Dobbiamo lavorare sui nostri punti di forza, tra cui il gioco aggressivo ed intenso, anche se non ci riesce sempre per merito degli avversari. Dobbiamo essere sempre coesi e compatti".

Serie A2 - Coppa Italia

Quarto di Finale

Givova Scafati - Novipiù JB Monferrato 87-72

Parziali: 19-8,15-25, 26-19, 27-20

Scafati: Mobio 5, Daniel 15, Parravicini 3, De Laurentiis 6, Ambrosin 7, Clarke 9, Rossato 9, Monaldi 12, Cucci 11, Ikangi 10. All. Rossi.

Monferrato: Sarto 16, Valentini 7, Formenti 8, Sirchia 3, Williams n. e., Lomele 2, Martinoni 13, Ghirlanda 8, Leggio 12, Hill-Mais 3. All. Valentini.

Arbitri: Caforio, Pellicani, Di Toro

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969