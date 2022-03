Sabato Verona-Scafati, Rossi: "Affrontiamo la squadra più in forma" Scaligeri vincenti su Chieti e ora a -1 dai gialloblu dell'Agro, ma con una gara in più

Sabato, con palla a due alle 20.45, la Givova Scafati farà visita alla Tezenis Verona per il big match della ventitreesima giornata del girone rosso di Serie A2. Gli scaligeri hanno vinto nel turno infrasettimanale, nel recupero del quindicesimo turno, battendo la Lux Chieti (Scafati sarà ospite dell'Eurobasket Roma mercoledì). Ora la Tezenis è a -1 dal club dell'Agro, che però ha una gara in meno. "Verona è la squadra più in forma del campionato, in virtù delle tante vittorie consecutive da cui è reduce, grazie al lavoro di coach Ramagli e dei suoi giocatori. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - È una delle squadre maggiormente accreditate per il primo posto nel nostro girone e tra le più competitive dell’intero campionato, come si è recentemente evinto nel match di Coppa Italia contro Cantù. Sarà una partita di alta classifica, entrambe le contendenti arrivano alla sfida di sabato sera con solo quattro sconfitte in campionato finora, per cui dovremmo fare una partita pressoché perfetta per riuscire ad imporci in trasferta in terra veneta. La Coppa Italia ci ha lasciato molte certezze, ma anche tanti dubbi, che si sconfiggono solo lavorando duramente tutti i giorni in campo, con l’obiettivo di competere per la promozione fino alla fine. Rispetto alla gara di andata al PalaMangano, ci troveremo di fronte una Verona diversa, che ha ritrovato Spanghero, Casarin e Caroti, ed è sicuramente più quadrata ed energica. Proveremo in tutti i modi a creargli il maggior numero di problemi".

Foto: elaborazione grafica ufficio stampa Scafati Basket 1969