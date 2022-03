Scafati Basket, Ikangi: "Un po' delusi per il cammino in Coppa Italia" L'ala piccola: "Per portare a casa la vittoria dovremo essere solidi in difesa"

"Siamo un po’ delusi per come è andata l’esperienza della Coppa Italia, perché avevamo lavorato sodo per disputare al meglio gare di quella portata, ma siamo comunque soddisfatti di essere usciti dal campo a testa alta, dopo aver disputato una gara di buon livello contro uno degli avversari più tosti della categoria". Così Iris Ikangi ha presentato il momento in casa Givova Scafati. I gialloblu sono pronti per la trasferta di Verona: "Ci manca poco per essere quasi perfetti, così come dovremmo essere sabato sera a Verona, avversario ostico, contro cui dovremo invertire il nostro trend da trasferta. - ha aggiunto l'ala piccola - Portare a casa un risultato positivo sarebbe il coronamento di un estenuante lavoro che stiamo svolgendo in palestra. Per me non sarà una partita come le altre, sono emozionato di tornare a giocare su quel campo contro la società che mi ha permesso di raggiungere questi livelli, ma lo farò con dentro me stesso una gran voglia di vincere. Per portare a casa la vittoria dovremo essere solidi in difesa, concentrati in attacco e limitare soprattutto Anderson, Rosselli e Johnson, giocatori di categoria superiore, che in campo fanno la differenza e valgono da soli almeno il 40 per cento del rendimento dei veronesi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969