Atletica, Mondiali indoor: Derkach in gara domenica mattina nel triplo La saltatrice azzurra proverà a battagliare con le big della specialità sulla pedana di Belgrado.

Ci sono i fenomeni Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi a guidare la spedizione italiana della Nazionale di atletica leggera ai Mondiali indoor di Belgrado in Serbia. Una competizione attesissima anche da Dariya Derkach, che dopo l’exploit ai campionati italiani di Ancora vuole ripetersi sulla pedana del salto triplo. La ragazza di Pagani sembra aver raggiunto la giusta maturità agonistica per fare grandi cose anche a livello internazionale. Il vero obiettivo del 2022 sono i Mondiali di Eugene negli Usa a luglio e gli Europei a Monaco di Baviera in Germania ad agosto. Belgrado però è una tappa di passaggio dove bisognerà fare bene per arrivare alla stagione all’aperto con tanta fiducia.

Lo scorso anno la Derkach aveva già cambiato passo inseguendo e centrando la qualificazione olimpica e arriva all’appuntamento dopo aver fatto meglio delle atlete iberiche che sono salite sul podio a Tokyo come Patricia Mamona (Portogallo) e Ana Peleteiro (Spagna). La gara, che andrà in scena domenica mattina alle 11:00, è una delle più attese. Infatti ci sarà l’assalto al primato mondiale da parte della fenomenale venezuelana Yulimar Rojas. Da tenere d’occhio per il podio anche le caraibiche Thea Lafond (Dominica) e Leyanis Perez (Cuba).