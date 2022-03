Scafati Basket, 7 positivi al covid: rinviata la sfida con Verona Salta il big match tra le due squadra gialloblu in programma domani in terra scaligera

Dovevano essere le ore di vigilia del match di Verona per la Givova Scafati, ma nel gruppo squadra gialloblu sono riscontrati ben 7 casi covid. Per questo motivo il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara con la Tezenis, big match del weekend, valido per la ventitreesima giornata del girone rosso di Serie A2, che era prevista per domani sera con palla a due alle 20.45: ok da parte della FIP dopo la richiesta formulata dallo Scafati Basket, limitata da 7 positivi all'interno del gruppo squadra. La squadra dell'Agro è reduce dalla Coppa Italia con il percorso nelle Final Eight interrotto in semifinale.

La nota ufficiale - "La Givova Scafati rende noto che il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso) prevista per domani sera, sabato 19 marzo, alle ore 20:45, presso l’AGSM Forum, contro la Tezenis Verona, alla luce della richiesta pervenuta dalla società campana. Il motivo del rinvio della sfida, infatti, è stato dettato dalla presenza di sette casi positivi al covid-19 tra i tesserati del gruppo squadra della società scafatese".

Foto: elaborazione grafica Scafati Basket 1969