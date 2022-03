Paganese ancora ko: 1-0 contro la Fidelis Andria Gli azzurrostellati cadono nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo

Secondo k.o. consecutivo per la Paganese. Gli azzurrostellati, dopo la sconfitta casalinga contro il Foggia (1-4), cadono anche al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria: ai pugliesi, basta la rete di Urso segnata dal dischetto in seguito al fallo di Perlingeri su Carullo per aggiudicarsi lo scontro salvezza. Gli uomini di mister Grassadonia non riescono a recuperarla nonostante la superiorità numerica durata per quasi tutto il secondo tempo, in seguito all'espulsione di Gaeta. La Paganese, dunque, resta a 30 punti in classifica, terzultimi, a +2 dalla Fidelis Andria. Per i campani, ora, è testa alla gara contro il Potenza, in programma mercoledì. Fischio d’inizio alle 15 al “Viviani”.

Il tabellino.

Fidelis Andria – Paganese 1-0

Marcatore: pt 22’ Urso (rig.)

Fidelis Andria (4-3-1-2): Saracco; Monterisi, Alcibiade, Riggio, Carullo; Risolo, Urso, Bonavolontà (38’ st Bortoletti); Gaeta; Bubas (23’ st Benvenga), Messina (12’ st Sorrentino). A disp.: Vandelli, Paparesta, Ciotti, De Marino, Legittimo, Bolognese, Tulli, Calamita, Ortisi. All.: Di Leo.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Konate (1’ st De Santis), Murolo, Sbampato (20’ st Scagnatta); Perlingieri (31’ st Volpicelli), Cretella (19’ st Guadagni), Tissone, Bensaja, Brogni; Tommasini, Diop (1’ st Firenze). A disp.: Pellecchia, Avogadri, Celesia, Manarelli, Martorelli. All.: Grassadonia.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Cortese della sezione di Palermo e Pascali della sezione di Bologna. Quarto Ufficiale: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Note: Espulso al 5’ st Gaeta per somma di ammonizioni e al 47’ Konate per proteste. Ammoniti: Konate, Diop, Gaeta, Sbampato, Bubas, Guadagni e Risolo. Angoli: 1-3. Recupero: 2’ pt; 5’ st.