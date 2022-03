Scafati-Cento 74-54, Rossi: "Merito dello staff sanitario" Il coach gialloblu: "Ora ci attende un trittico di trasferte complicate"

"Voglio dare il merito della vittoria al nostro staff sanitario, fisioterapico e di preparazione atletica, che in questi giorni hanno lavorato sodo, con professionalità e dedizione, allo scopo di far arrivare la squadra a questa partita nella migliore condizione possibile". Così Alessandro Rossi ha commentato la vittoria della sua Givova Scafati contro la Tramec Cento (74-54): "Cento ci ha messo in grossa difficoltà, è allenata benissimo e gioca una pallacanestro fatta di grande collaborazione. - ha aggiunto il tecnico gialloblu - Noi abbiamo fatto fatica, soprattutto nel primo tempo a rimbalzo, perché abbiamo concesso troppi secondi tiri. In attacco abbiamo avuto difficoltà contro la difesa di Cento, bravi a chiudersi e a collaborare. Siamo venuti fuori alla lunga con l’energia, portandoci a casa una vittoria così importante e difficile. Nei secondi due quarti abbiamo invece concesso all’avversario solo 21 punti. Ora ci attende un trittico di trasferte complicate, che rappresentano un crocevia fondamentale del campionato, in questa fase che precede quella ad orologio. Il nostro destino è nelle nostre mani, consapevoli che il ritorno è completamente diverso e più difficile di quello dell’andata".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969