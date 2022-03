Gioia Scafati Basket, Confessore è il nuovo preparatore dell'Italia Under 18 "Grazie al club. Rappresenta per me un motivo di crescita ed una vetrina importante"

Elia Confessore è il nuovo preparatore fisico della nazionale italiana under 18 maschile. Il componente dello staff sanitario della Givova Scafati entra nell'organigramma delle squadre azzurre ed è gioia condivisa con il club gialloblu. "Sono orgoglioso di questa nomina, perché lavorare con la Nazionale è sempre gratificante e poi rappresenta per me un motivo di crescita ed una vetrina importante. - ha spiegato Confessore - Condivido questo ambito riconoscimento con la società scafatese, che mi ha dato l’opportunità di lavorare con seri professionisti e di mettermi in mostra per il lavoro che quotidianamente svolgo con lo staff e la squadra. Il lavoro alla fine ripaga sempre".

"C’è grande soddisfazione tra la dirigenza gialloblù per il prestigioso incarico affidato ad un membro del proprio staff tecnico, che negli ultimi anni si è distinto per la professionalità, la competenza e la dedizione in un lavoro che necessita di continui aggiornamenti e sacrifici": ha aggiunto lo Scafati Basket nella nota ufficiale.