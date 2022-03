Eurobasket-Scafati, Nanni: "Primo posto da conquistare in anticipo" L'assistant coach: "Rispetto alla gara di andata è una squadra diversa"

Alle 20 sarà palla a due tra l'Atlante Eurobasket Roma e la Givova Scafati. Recupero di campionato per la squadra gialloblu, impegnata a Guidonia contro i capitolini. "Ci attendono tre partite che dobbiamo affrontare con la giusta concentrazione e determinazione, a partire dalla sfida di domani a Guidonia contro Roma, avversario che sta attraversando un buon momento di forma, con lo scopo di mettere un altro mattoncino che ci avvicini al nostro obiettivo. - ha spiegato l'assistant coach della Givova, Francesco Nanni - La stagione regolare è molto lunga, ma vorremmo provare a conquistare il primo posto anzitempo. Vogliamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto vedere a tratti lontano da PalaMangano in Coppa Italia, contro avversari di alto livello, provando a dare continuità, partendo dalla difesa e dalle nostre certezze. Rispetto alla gara di andata, questa Roma è una squadra diversa, che ha cambiato in corsa un americano, Carrol per Davis, ed inserito Ulaneo. Ha giocato le ultime partite senza un giocatore importante come Cicchetti e, ciononostante, ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe, facendo del contropiede e della pericolosità offensiva la sua peculiarità. Tra le fila romane, milita Pepe, il miglior realizzatore del campionato, su cui dovremo prestare grande attenzione e stesso dicasi per Fanti, che sta attraversando un periodo di forma clamoroso. Hill e Carrol sono poi giocatori che possono accendersi in qualsiasi momento, mentre Baldasso è un giocatore che ha importanti doti balistiche nel tiro dalla lunga distanza. Per cui, nel complesso, Roma ha molte armi, contro cui dovremo cercare di gestire noi il ritmo della gara".