Scafati Basket, Clarke: "Abbiamo ampi margini di miglioramento" L'esterno gialloblu: "L'Eurobasket Roma è una squadra molto forte nella fase offensiva"

"Sapevamo che la partita di domenica contro Cento non sarebbe stata facile, perché gli emiliani erano in un buon momento di forma, è un’ottima squadra e poi noi non eravamo al massimo della condizione, ma non volevamo attenuanti, eravamo preparati ed abbiamo rimediato alla condizione fisica con l’impegno e il sacrificio". Così Rotnei Clarke si avvicina alla sfida contro l'Atlante Eurobasket Roma. Alle 20 sarà sfida a Guidonia per la sua Givova Scafati: "Ora ci aspettano tre dure partite in trasferta. In questo campionato non sono mai semplici le gare fuori casa, le affronteremo una alla volta, a cominciare da quella di domani contro Roma, squadra diversa da quella affrontata e superata all’andata. - ha spiegato l'esterno gialloblu - Ci stiamo preparando al meglio per provare ad imporci in terra laziale. Quando si hanno partite così difficili e ravvicinate nel tempo assume un aspetto fondamentale il lavoro del nostro staff tecnico, che ci prepara al meglio, ma tanto dipende anche da noi giocatori che in maniera professionale dobbiamo prenderci cura del nostro corpo ed avere la mente lucida per farci sempre trovare pronti. Roma è una squadra molto forte nella fase offensiva, è dotata di molti tiratori dalla lunga distanza, bravi ad andare a segno anche in transizione. Dovremo farci trovare pronti in difesa, consapevoli che tanto dipenderà anche dal lavoro in attacco, perché dovremmo prenderci buoni tiri, giocando la nostra pallacanestro anche in trasferta. Abbiamo ampi margini di miglioramento, siamo vicini a dove vogliamo essere e sappiamo in che direzione andare per ottenerli".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969