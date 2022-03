Eurobasket-Scafati 82-109, Rossi: "Contenti della maturità dimostrata" Il coach gialloblu: "Dà fiducia in vista delle prossime due delicate trasferte"

"Il commento della sfida non può prescindere dalle condizioni in cui Roma è scesa in campo, estremamente rimaneggiata e per giunta senza Fanti in corso di gara". Coach Alessandro Rossi ha aperto così la considerazione post-gara di Eurobasket Roma - Givova Scafati 82-109: "Siamo soddisfatti di aver portato a casa la sesta vittoria consecutiva. - ha aggiunto il tecnico gialloblu - Affrontare Roma non è mai facile, anche oggi non lo è stato, almeno finché le energie l’hanno sorretta. Noi siamo stati bravi ad affrontare la partita con maturità, decisione e determinazione, senza dare nulla per scontato, facendo le cose giuste in attacco e cercando costantemente l’area, dove sapevamo di avere maggiori vantaggi. Siamo contenti dalla maturità dimostrata in trasferta, che ci dà fiducia in vista delle prossime due delicate trasferte ravvicinate a Ravenna e Verona".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969