tutti i segreti della cross country di piano canale

Mobilitata in forze la Ciclistica Oliveto Citra che sta allestendo la terza edizione della Cross Country di Piano Canale in programma domenica 10 aprile come seconda prova del circuito X-Country. I preparativi, che stanno facendo da corollario alla gara vera e propria, vengono curati nei minimi particolari per garantire ai tantissimi atleti il massimo dell’assistenza.

Splendido palcoscenico sui Monti di Oliveto Citra dove spicca la perla di Piano Canale dove è stato tirato a lucido il percorso. Un percorso ad anello abbastanza difficoltoso che richiede il massimo rendimento da parte di ciascun atleta. Si parte subito in salita per circa 500 metri su strada bianca abbastanza larga dove il gruppo si può diradare facilmente grazie anche ai 50 metri di dislivello poi si riscende in in canalone adiacente sempre di 5-600 metri, tratto tecnico con passaggi impegnativi come il vero cross country esige. Dal km 1 al km 2,3 si sale gradualmente fino ad arrivare al punto opposto alla partenza nella zona della Grotta Profunnata. Li di nuovo un piccolo tratto tecnico e poi passaggio nel pianoro fino ad arrivare all'ultima salita che porta all'aera della pineta dal km 3.9 al km 4,3. Seguono gli ultimi 500 metri tutti single track fino all'arrivo con passaggi stretti in mezzo ad alberi, passaggi in contropendenza con tratti in cui ci sono radici di alberi

ISCRIZIONI E MODALITA’

Iscrizioni fattore K (Id Gara161157) entro venerdì 8 aprile. La quota di partecipazione è di 20 euro e comprende il pacco gara, rifornimenti e assistenza medica. L’organizzatore dell’evento riterrà l'iscrizione avvenuta solo a seguito di:

• per i tesserati FCI iscrizione Fattore K ID 161157 + iscrizione sul sito www.mtbonline.it

• per tutti i tesserati con altri Enti iscrizione sul sito www.mtbonline.it