Scafati Basket, Daniel: "Siamo in crescita verso i playoff" Il centro gialloblu: "Se giocheremo di squadra come sappiamo fare, ne uscirà una bella partita"

"Non sono ancora al massimo della mia condizione fisica, ma sto lavorando sodo, sto recuperando le energie e le gambe per poter arrivare ai playoff nella versione migliore di me stesso". Così Ed Daniel ha commentato il suo momento e quello della sua Givova Scafati verso la trasferta di Ravenna: "Sono pronto a dare il mio contributo anche contro Ravenna, che ha una guardia come Thilgman, che predilige il gioco in post basso, per cui, non avendo esterni fisicamente grossi, dovremo collaborare molto negli aiuti difensivi. Siamo ad un elevato livello di concentrazione e di energia, stiamo crescendo e trovando giorno dopo giorno la nostra migliore condizione. Oltre a Thilgman, conosco bene i nostri prossimi avversari, ognuno dei quali potrebbe metterci in difficoltà con una buona performance, ma se giocheremo di squadra come sappiamo fare, di sicuro ne uscirà una bella partita".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969