Ravenna-Scafati 71-81, Rossi: "Fondamentale step di crescita" Il coach gialloblu: "La chiave del nostro successo è stata la costanza e l’applicazione"

La Givova Scafati vince a Ravenna contro la OraSì (71-81) e la vittoria gialloblu vale tanto negli equilibri del campionato. "Questo successo costituisce per noi un fondamentale step di crescita. - ha affermato il coach del club dell'Agro, Alessandro Rossi - Costituisce infatti la nostra settima vittoria consecutiva, in un ambiente caldo, contro una squadra molto forte. Complimenti a tutti i ragazzi, autori di una gara di grande concentrazione e lucidità, rispettando alla lettera il piano partita. Sebbene sia stato acquisito con anticipo il primo posto con cui affronteremo la fase ad orologio, vogliamo comunque proseguire in questa direzione ed ampliare il numero di successi ed i punti in classifica, che ci porteremo dietro anche nella successiva fase che precede i playoff. La chiave del nostro successo è stata la costanza e l’applicazione sui 40 minuti, perché non abbiamo avuto buchi. La dedica va alla società, a partire dalla presidenza, che ci mette nelle migliori condizioni possibili per poter lavorare ed a cui abbiamo regalato una prestazione esterna di grande livello, giocata con la testa e con il cuore. Ora però dobbiamo rigenerarci e pensare alle prossime sei partite da giocare, con l’obiettivo di confermare il primato nel girone".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969