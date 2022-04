Scafati Basket, Ikangi: "Verona profonda e ben allenata" L'ala: "Per me questa sarà una trasferta diversa dalle altre, una gara speciale"

La Givova Scafati raggiungerà Verona con il primato blindato in regular season e con la forza garantita dal successo ottenuto a Ravenna. La sfida con la Tezenis vale come un ulteriore step di crescita per la squadra di coach Alessandro Rossi: "A Ravenna siamo stati solidi e concentrati, sebbene non fossimo partiti benissimo. - ha affermato l'ala piccola della Givova, Iris Ikangi, alla vigilia del match, in programma domani - Siamo stati bravi ad affrontare un incontro difficile, su un parquet ostico e contro un avversario molto forte, compiendo così un altro importante passo avanti nel nostro percorso di crescita in trasferta. Quanto di buono abbiamo fatto ora dobbiamo replicarlo a Verona. Affronteremo un avversario di buon livello, che ha in Anderson, Johnson e Rosselli i suoi perni principali, senza dimenticare Udom e Grant, che potrebbero metterci in grande difficoltà in qualsiasi momento. Nel complesso, Verona è una squadra molto competitiva, profonda e ben allenata. Per me questa sarà una trasferta diversa dalle altre, una gara speciale contro la società che mi ha dato tanto nelle due stagioni in cui vi ho militato. Vincere a Verona avrebbe davvero un sapore molto dolce e particolare".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969