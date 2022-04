Scafati vuole chiudere in bellezza, al PalaMangano arriva Latina Basket, Serie A2. Scatta il conto alla rovescia per l'ultima giornata della regular season

La prima fase del campionato di Serie A2 volge al termine. Domani, alle 18, si giocheranno in contemporanea tutte le gare dei due gironi (verde e rosso) della categoria. La Givova Scafati, già aritmeticamente certa del primo posto in classifica, la chiuderà tra le mura amiche del PalaMangano contro la Benacquista Latina. Con l’organico al completo, la compagine salernitana sta ricaricando le batterie e preparando in pochi giorni il suo quinto incontro in soli quindici giorni. Dopo le tre trasferte consecutive di Guidonia, Ravenna e Verona, i gialloblù fanno rientro nella struttura di Viale della Gloria che, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, potrà nuovamente accogliere tifosi ed appassionati senza restrizioni, nel pieno della propria capienza.

Dato confortante soprattutto se si valuta il valore dell’avversario di turno: la Benacquista Latina, infatti, è reduce da ben sei vittorie consecutive ed ha il secondo miglior attacco del girone rosso.

“Ci sono un po’ di scorie da smaltire dopo così tante partite ravvicinate nel tempo e, tra l’altro, anche molto difficili. Latina sta volando sulle ali dell’entusiasmo, ma credo e spero che la possibilità di avere la spinta dei nostri tifosi, al completo, ci permetta di ricevere una mano importante anche dai nostri sostenitori” ha dichiarato coach Alessandro Rossi in vista della partita.