Pallamano, A1: la Jomi Salerno sbanca anche il campo delle Guerriere Malo Stettler ne fa nove, bene Tanaksovic con sette e Manojlovic con sei reti.

Continua a vincere la Jomi Salerno nel campionato di Serie A Beretta. Le Campionesse d’Italia in carica battono, in trasferta, le Guerriere Malo con il risultato finale di 37 – 23 nel match valevole quale decima giornata del girone di ritorno. La prima rete del match arriva dopo due minuti di gioco ed è realizzata in doppio appoggio dalla formazione di casa con Rodriguez. I primi minuti del match sono all'insegna della parità (2 – 2 al 5'). Il sette allenato da coach Laura Avram allunga portandosi sul +3 al 8' (3 – 6). Le Guerriere Malo non hanno nessuna intenzione di mollare e si riportano sotto al 11' (7 – 8). Le salernitane quando premono il piede sull'acceleratore lasciano poco spazio alle avversarie portandosi sul +5 al 14' grazie alla rete di Ilaria Dalla Costa (8 – 13). Vantaggio che aumenta ancora (+6) al 19' con la Jomi che si porta sul 10 – 16. La prima frazione di gioco si chiude con la Jomi Salerno avanti di otto reti (12 – 20). Nel secondo tempo le padrone di casa provano una timida reazione, la Jomi Salerno controlla senza problemi (13 – 21 al 5'). Capitan Napoletano e compagne allungano sino al +10 quando il cronometro segna l'ottavo minuto (14 – 24). Vantaggio che aumenta ancora al 12' (16 – 27). Krnic segna la rete numero 33 per la Jomi, fissando il risultato sul 19 – 33 al 19'. Le Guerriere Malo provano a limitare i danni, al 24' il risultato recita 23 – 33. La Jomi continua a spingere (23 – 35). Nell'ultimo minuto di gioco arrivano le due reti di Tanaskovic che fissano il risultato sul definitivo 23 – 37.

Guerriere Malo – Jomi Salerno 23 – 37 (primo tempo: 12 – 20)

Guerriere Malo: Alfonzo, Lapo 2, Dalle Fusine 3, Peruzzo, Young 1, Dyulgerova, Bisevac 2, Maistrello, Pozzer, Zanella, Bernardelle 1, Rodriguez 5, Moretto, Fabris 2, Barresi 7, Zambon. Allenatore: Rodrigo Hernan Sabino

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 5, Rossomando 2, Avagliano, Krnic 2, Romeo, Ilic, Stettler 9, Martinez Bizzotto, Manojlovic 6, Napoletano, Tanaskovic 7, Lauretti Matos 6. Allenatore: Elena Laura Avram

Arbitri: Limido – Donnini