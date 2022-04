Scafati-Latina 75-61, Rossi: "Non era facile dopo tante gare in pochi giorni" "Bello giocare in un PalaMangano così caldo, in cui il pubblico ci ha aiutato nelle difficoltà"

Scafati batte Latina e chiude la stagione regolare con l'imbattibilità al PalaMangano. Il coach della Givova, Alessandro Rossi, ha commentato così la vittoria sui pontini. "Innanzitutto devo complimentarmi con i ragazzi, reduci da quattro partite ravvicinate nel tempo e bravi ad imporsi su una squadra che era reduce da sei vittorie consecutive ed aveva il secondo migliore attacco del campionato dietro di noi. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - Abbiamo approcciato bene la partita e questo ci ha aiutato nello scioglierci immediatamente. Siamo stati in vantaggio praticamente per tutta la gara, grazie alla concentrazione e all’attenzione messa in campo, nonostante le scorie dell’ultima sfida a Verona. Nell’ultimo quarto abbiamo tirato un po’ i remi in barca, ma le energie erano davvero poche. E’stata una vittoria che ci lascia contenti perché arrivata contro una buona formazione, che temevamo molto. Ora ci buttiamo a capofitto in questa seconda fase, partendo dal primo posto, che tale sarebbe stato anche nel caso in cui Verona non avesse avuto i tre punti di penalizzazione.

Su De Laurentiis: "Ha un piccolo problema al piede e in via precauzionale abbiamo provato a riservarlo. - ha aggiunto Rossi - È stato bello giocare in un PalaMangano così caldo, in cui il pubblico ci ha aiutato nelle difficoltà, ci ha sostenuto e ricaricato e noi li abbiamo ripagati finora con prestazioni importanti: mi aspetto che sabato con Pistoia accorrano nuovamente a sostenerci in massa".