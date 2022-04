Basket, Scafati-Pistoia 82-71. Rossi: "Partita già da playoff" Serie A2 (fase a orologio), il coach gialloblu: "La squadra è stata sempre in gara"

La Givova Scafati vince contro la Giorgio Tesi Group Pistoia nella prima gara della fase a orologio. Finale di 82-71 per la conferma dell'imbattibilità casalinga dei gialloblu: "Faccio i complimenti a Pistoia, una delle squadra più dure e preparate che abbiamo affrontato in questa stagione. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Ha dimostrato di essere solida, ha reagito sempre, senza mai mollare. È stata una partita da playoff, le squadre si sono alternate nei vantaggi, nessuna delle due ha preso mai in mano l’inerzia della contesa, tranne forse il terzo quarto in cui noi siamo stati bravi a dettare i ritmi. Abbiamo pagato qualche ingenuità, ma quando sale il livello dell’avversario, la differenza la fanno i dettagli, nei quali stasera, in alcune circostanze, siamo venuti meno. La squadra è stata sempre in partita dal punto di vista difensivo e dell’intensità, abbiamo infatti sempre difeso con grande energia. Dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento. Iniziare la fase ad orologio con una vittoria ed una prestazione come questa era importante, ora dobbiamo continuare a basare il nostro cammino solo su noi stessi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969