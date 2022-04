Verso Orlandina-Scafati, cambio in panchina per i paladini La squadra dell'Agro vuole rafforzare il primato e determinare l'ulteriore step di crescita

La Givova Scafati ha aperto la fase a orologio con la vittoria sulla Giorgio Tesi Group Pistoia e ha messo la Infodrive Capo d'Orlando nel mirino. Mercoledì, con palla a due alle 20.30, la capolista del girone rosso di Serie A2 sarà ospite dei paladini, che hanno optato per il cambio in panchina. L'Orlandina ha sollevato dall'incarico il capo allenatore Marco Cardani. La squadra è stata affidata a David Sussi, che si avvarrà della collaborazione dell'assistente Edoardo Rabbolini. Il team siciliano è penultimo nel girone verde con 14 punti all'attivo. Scafati vuole rafforzare il primato nella fase a orologio e determinare l'ulteriore step di crescita in campo esterno prima della terza sfida, in programma domenica, contro l'Acqua San Bernardo Cantù, tra le mura amiche del PalaMangano, in cui il quintetto di coach Alessandro Rossi è imbattuto in stagione.

Serie A2 - Classifica Girone Rosso

1) Scafati 42

2) Verona 39*

3) Ravenna 36

4) Chiusi 32

5) Ferrara 32

* 3 punti di penalizzazione