Orlandina Basket, Sussi: "Rispetto per Scafati, ma testa a noi stessi" Domani, alle 20.30, con ingresso gratuito al PalaFantozzi la seconda sfida della fase a orologio

David Sussi guiderà per la prima volta da head coach l'Infodrive Capo d'Orlando. Domani, con palla a due alle 20.30, i paladini ospiteranno la Givova Scafati per il riscatto dopo il cambio in panchina: "Non è la preoccupazione, quanto più il senso di responsabilità nell'accettare questo incarico. - ha spiegato Sussi alla vigilia del secondo match della fase a orologio - Sono sicuramente motivato in quanto parte di questo club da tanto tempo e parte di quello che il club rappresenta per la città di Capo d'Orlando e per la Sicilia. Per me c'è un po' di pressione, di responsabilità rispetto a quello che dobbiamo fare. Ex giocatori e allenatori dell'Orlandina me l'hanno detto o scritto: bisogna parte la barca in porto. L'obiettivo è unico e la squadra lo sa".

Su Scafati: "L'affronteremo con grande rispetto sapendo che è un team che sta facendo un grandissimo campionato nell'altro girone vincendo contro roster importante. - ha aggiunto il nuovo coach dell'Orlandina - Va rispettata la loro forza, ma dovremo pensare a noi. È chiaro che è la prima dopo un cambio e ha delle valenze rispetto alla mentalità dei giocatori. Voglio un cambio di mentalità, la capacità emotiva deve superarsi. Rispetto per gli avversari, ma grande concentrazione su noi stessi".