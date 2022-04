Scafati Basket, rinnovo fino al 2023 per il capitano Rossato L'esterno gialloblu: "Sono in una società solida, che ogni anno punta ad obiettivi importanti"

Riccardo Rossato sarà un giocatore della Givova Scafati almeno fino al 30 giugno 2023. Prolungamento del contratto per il capitano della squadra gialloblu da 1500 punti realizzati in 134 gare (3201 minuti) con la canotta del club dell'Agro. "Sono felice di poter restare un altro anno a Scafati, in una società solida, che ogni anno punta ad obiettivi importanti. - ha spiegato Rossato - Lo scorso anno siamo arrivati a gara cinque della semifinale, quest’anno siamo primi e vogliamo confermarci tali fino in fondo. Ringrazio Nello Longobardi ed il figlio Enrico, nonché il gm Guastaferro, perché hanno dimostrato di credere in me. Quando giochi con la maglia di Scafati ti viene facile giocare col cuore in campo, questo è quello che si aspetta la gente di Scafati. Mi fa piacere che questo mio atteggiamento sia stato apprezzato".

"Al giorno d’oggi di bandiere, in tutti gli sport, purtroppo se ne vedono sempre meno, ma ormai possiamo tranquillamente dire che Riccardo sia una di queste. - ha aggiunto il responsabile area tecnica e dirigenziale della Givova Scafati, Enrico Longobardi - Rinnovare il suo contratto per l’ennesima volta è la dimostrazione di un legame che va ben oltre il semplice rapporto lavorativo, sarà un piacere continuare a perseguire i nostri obiettivi con il capitano ancora per molto tempo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969