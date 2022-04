Scafati Basket, Rossi: "Cantù costruita per vincere" Serie A2, il coach della squadra gialloblu: "Servirà una gara di impatto fisico e mentale"

Alle 17.45 di domenica sarà palla a due tra la Givova Scafati e l'Acqua San Bernardo Cantù al PalaMangano per la terza giornata della fase a orologio di Serie A2. La squadra gialloblu tornerà in campo dopo il rinvio del match contro l'Infodrive Capo d'Orlando. "Quando si entra in clima partita, si ha solo voglia di giocare, per cui non abbiamo accolto di buon grado il rinvio della sfida di Capo D’Orlando. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Ora però siamo già concentrati e pronti ad affrontare Cantù, una squadra di primissima fascia, che abbiamo già affrontato in Coppa Italia. Sarà una bella battaglia, perché entrambe le squadre hanno i rispettivi obiettivi ancora da raggiungere: noi il primo posto, loro il secondo. Sarà una partita dal tenore agonistico importante. Servirà una gara di impatto fisico e mentale di alto livello, al di là della probabile assenza di Allen, perché Cantù ha un organico ampio e costruito per vincere. La sfida di Coppa Italia ci ha insegnato che Cantù è una squadra che non molla, neppure di fronte alle difficoltà, ma spero che da quella sfida abbiamo tratto gli insegnamenti giusti. Chiamiamo ora a raccolta i nostri tifosi, che devono continuare stare vicino ad una squadra che sta lottando, perché nei momenti difficili avremo sicuramente bisogno del calore dei nostri sostenitori".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969