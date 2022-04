Basket, Scafati-Cantù. Sodini: "Senza Allen stimoli per gli altri giocatori" Serie A2, il coach dei brianzoli: "I gialloblu occupano meritatamente il primo posto"

È tutto pronto per la terza giornata della fase a orologio di Serie A2. La Givova Scafati affronterà l'Acqua San Bernardo Cantù per confermare l'imbattibilità casalinga nella corsa al primo posto del girone verso i playoff. Dall'altra parte i brianzoli di coach Marco Sodini puntano alla seconda posizione. "Giocare una partita tosta come quella disputata in casa contro Chiusi, dove certamente non siamo stati perfetti ma abbiamo quantomeno ritrovato lo spirito perso nella gara con Fabriano, ci serve ad affrontare con un minimo di serenità in più la trasferta di Scafati. - ha affermato il tecnico di Cantù sui canali ufficiali del club - È una trasferta con una squadra, la Givova, che occupa meritatamente il primo posto dell’altro girone e che continua a fornire prestazioni di alto livello in virtù di un roster, messo insieme dal patron Longobardi, dal telaio davvero importante".

Su Scafati - "È un’avversaria che abbiamo già affrontato in Coppa Italia e contro la quale, peraltro, abbiamo giocato una buonissima partita. - ha aggiunto Sodini - L’intenzione sarà quella di ritrovare un minimo della nostra fluidità, cercando anche di praticare la miglior pallacanestro possibile, sopperendo anche alle nostre mancanze dal punto di vista fisico per via di una condizione non certo eccellente, che ci trasciniamo da un po’ di tempo a questa parte. Tuttavia, credo che l’assenza di Allen debba dare ulteriori stimoli agli altri giocatori che scenderanno in campo, chiamati a fornire una prestazione concreta anche lontano da Cantù".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969