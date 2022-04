Scafati Basket, Mobio: "Ritorno a Capo d'Orlando con grandi emozioni" L'ala grande: "Ho trascorso due anni importanti e conseguito risultati prestigiosi"

"La partita da clima playoff e di grande intensità difensiva disputata contro Cantù ci ha dato grande fiducia ed entusiasmo in vista delle due prossime trasferte". Così Joseph Mobio ha presentato il momento in casa Givova Scafati. La squadra dell'Agro è reduce dalla vittoria sull'Acqua San Bernardo Cantù e vive le ore vigilia del recupero contro la Infodrive Capo d'Orlando. "Cominciamo da Capo D’Orlando, contro una squadra che non possiamo sottovalutare. - ha spiegato l'ala grande della Givova - Quella siciliana è una formazione imprevedibile, allestita con tanti giovani interessanti e due statunitensi che segnano da soli la metà dei punti di tutta la squadra. Dobbiamo scendere in campo con la nostra solita mentalità e non abbassare la guardia. Per me sarà molto emozionante scendere in campo su quel parquet e contro quella società dove ho trascorso due anni importanti e conseguito risultati prestigiosi: speravo di poterci giocare contro e non vedo l’ora di farlo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969