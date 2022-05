Basket, Scafati passa a Orzinuovi (70-89): 25 vittorie in 30 gare Serie A2, fase a orologio: Mobio è il protagonista per il successo dei gialloblu con 33 punti

La Givova Scafati vince anche a Orzinuovi contro l'Agribertocchi nell'epilogo della stagione regolare. Risultato finale di 70-89 per la squadra di coach Alessandro Rossi, che conquista la venticinquesima vittoria sulle trenta gare disputate fin qui in campionato. Joseph Mobio è il protagonista per il successo di Scafati con 33 punti. Tra i gialloblu anche Ed Daniel e Rotnei Clarke hanno chiuso la sfida in doppia cifra.

Serie A2 - Fase a Orologio

Quarta Giornata

Agribertocchi Orzinuovi - Givova Scafati 70-89

Parziali: 22-32, 23-19, 9-23, 16-15

Orzinuovi: Renzi 16 (1/2, 4/8), Baldassarre 16 (2/4, 4/7), Rebec 12 (1/4, 2/7), Giordano 8 (4/11, 0/0), Janelidze 7 (2/8, 1/2), Sandri 6 (0/0, 2/3), Wickramanayake 3 (0/0, 1/4), Spinoni 2 (1/1, 0/1), Martini (0/1, 0/0), Trebeschi (0/0, 0/1). All. Bulleri.

Scafati: Mobio 33 (12/15, 2/8), Daniel 12 (5/6, 0/0), Clarke 10 (2/2, 2/6), Ikangi 9 (3/6, 1/5), Rossato 9 (4/6, 0/4), Parravicini 7 (2/3, 1/3), Monaldi 4 (2/3, 0/3), Perrino 3 (0/2, 1/3), Ambrosin 2 (1/1, 0/3), Cucci. All. Rossi.

Foto: pagina ufficiale Scafati Basket 1969