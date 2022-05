Basket, Serie A2: i verdetti. Ecco l'avversaria di Scafati ai playoff Spareggi promozione e salvezza con due squadre già retrocesse in Serie B

È terminata in serata la fase a orologio ed ecco i verdetti della stagione regolare di Serie A2 2021/2022. Dal girone verde accedono ai playoff (in ordine di classifica) Udine, Cantù, Pistoia, Assigeco Piacenza, Treviglio, Torino, Mantova e Monferrato, ai playout Bakery Piacenza e Capo d'Orlando e retrocede Orzinuovi in Serie B. Dal girone rosso accedono ai playoff Scafati, Verona, Ravenna, Chiusi, Ferrara, Cento, Forlì e San Severo, ai playout Nardò e Stella Azzurra Roma con Fabriano retrocessa in B.

La Givova Scafati, prima nel girone rosso, affronterà la Novipiù JB Monferrato, ottava del girone verde, nel tabellone argento con la serie al meglio delle cinque gare (le prime due al PalaMangano con eventuale bella in casa di Scafati).

Serie A2 - Playoff - Quarti di Finale

Tabellone Oro (date: 8/5, 10/5, 13/5, ev. 15/5, ev. 18/5)

Udine-San Severo

Chiusi-Treviglio

Pistoia-Cento

Verona-Mantova

Tabellone Argento (date 7/5, 9/5, 12/5, ev. 14/5, 17/5)

Scafati-Monferrato

Assigeco Piacenza-Ferrara

Ravenna-Torino

Cantù-Forlì