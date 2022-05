Givova Scafati Basket, una novità riservata agli abbonati per i playoff I dettagli per la prevendita di Gara 1 e Gara 2 dei quarti contro Monferrato

La Givova Scafati ha deciso di premiare i fedelissimi del PalaMangano. I titolari delle tessere di abbonamento 2021/2022 entreranno gratuitamente nell'impianto sportivo gialloblu per le gare casalinghe dei playoff. "Basterà esibire all’ingresso della struttura, al personale addetto, il proprio abbonamento e quindi recarsi al posto indicato proprio sulla tessera, lo stesso che è stato già occupato per l’intera stagione regolare. - si legge nella nota dello Scafati Basket - Il presidente Alessandro Rossano, d’intesa con il patron Nello Longobardi ed il figlio Enrico, con l’avallo di Giovanni Acanfora, titolare del main sponsor Givova, hanno deciso di adottare tale politica con il chiaro intento di venire incontro ai problemi economici che in questo periodo di ripresa post pandemico sta travolgendo sempre più famiglie, premiando chi, tra mille difficoltà, ha voluto fortemente sottoscrivere ad inizio stagione una tessera di abbonamento ed investire su un gruppo e su una società che ha risposto e ringraziato tutti i propri supporters con un primo posto da incorniciare, fatto di 25 vittorie in 30 incontri disputati e una preziosa imbattibilità casalinga".

Per i non abbonati

Il biglietto sarà valido per Gara 1 e Gara 2 della serie con Casale Monferrato.

Tribuna A-B-C e Gradinata Ospiti: intero 20 euro, ridotto 15

Gradinata Lamanna: intero 12 euro, ridotto 8

I biglietti parterre non sono in vendita

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969