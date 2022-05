Basket, Serie A2: ecco il calendario della Givova Scafati nei quarti playoff Grande attesa per il debutto dei gialloblu contro la Novipiù JB Monferrato

Si avvicina l'esordio nella post-season della Serie A2 per la Givova Scafati, prima in classifica al termine della stagione regolare per il girone rosso e nella casella numero 1 del tabellone argento. Il secondo livello nazionale prevede due griglie playoff, denominate oro e argento, che determineranno le due promozioni in Serie A. Scafati, prima del raggruppamento rosso, affronterà la Novipiù JB Monferrato, ottava forza del girone verde, nei quarti di finale (tutte le serie playoff di A2 sono al meglio delle cinque gare). La prima gara tra Scafati e Casale Monferrato è in programma sabato con palla due alle 20.45 al PalaMangano. La vincente di Givova-Novipiù affronterà la vincente di UCC Assigeco Piacenza - Top Secret Ferrara.

Ecco il calendario dei quarti di finale del tabellone argento

Gara 1

7/5 ore 18: Ravenna-Torino

7/5 ore 20.30: Cantù-Forlì

7/5 ore 20.45: Scafati-Monferrato

8/5 ore 18: A. Piacenza-Ferrara

Gara 2

9/5 ore 20.30: Cantù-Forlì

9/5 ore 20.30: Ravenna-Torino

9/5 ore 20.45: Scafati-Monferrato

10/5 ore 20.30: A. Piacenza-Ferrara

Gara 3

12/5 ore 20.30: Monferrato-Scafati

12/5 ore 20.30: Forlì-Cantù

12/5 ore 20.30: Torino-Ravenna

13/5 ore 20.30: Ferrara-A. Piacenza

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969