Basket, sabato Gara 1 Scafati-Monferrato: via alla prevendita biglietti Quarti playoff: iniziativa per gli abbonati, i dettagli per i ticket delle prime due gare

Sabato e lunedì, con palla a due alle 20.45, la Givova Scafati ospiterà la Novipiù JB Monferrato per Gara 1 e Gara 2 dei quarti promozione (serie al meglio delle cinque gare) e il club gialloblu ha aperto la prevendita biglietti. "La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi e gli appassionati che è possibile sin da ora prenotare i propri biglietti di ingresso al PalaMangano, per assistere a gara uno e gara due dei quarti di finale playoff del campionato di serie A2 contro la Novipiù Casale Monferrato, che si

disputeranno rispettivamente sabato 7 maggio e lunedì 9 maggio alle ore 20:45", si legge nella nota ufficiale. La prenotazione può essere effettuata sul sito del circuito Go2 e l'acquisto dei tagliandi avverrà presso i punti vendita Go2. "I ticket acquistati saranno validi per entrambe le partite, pertanto dovrà essere conservato dopo gara 1 per avere accesso anche a gara 2. Non saranno messi in vendita biglietti per il settore parterre. Si ricorda che sarà obbligatorio mostrare la mascherina FFP2 mentre non è più necessario esibire il Green Pass all’ingresso della struttura".

Per gli abbonati - "Si ricorda a tutti che gli abbonamenti stagionali saranno validi come titolo di ingresso. La società, nell'ottica di premiare tutti coloro che hanno sostenuto e sostengono da sempre la Givova Scafati Basket, ha prorogato la validità degli stessi estendendola a tutti i playoff. Inoltre per venire incontro alle esigenze di tutti i propri appassionati ha stabilito prezzi popolari dei biglietti per la serie di quarti di finale contro la JB Monferrato".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969