Playoff, Scafati-Monferrato. Cucci: "Sfide diverse, ma siamo già pronti" Basket, Serie A2. L'ala gialloblu: "I tifosi risponderanno all'iniziativa societaria"

Grande attesa anche nel roster della Givova Scafati: è la vigilia di Gara 1 dei quarti playoff contro la Novipiù JB Monferrato per la squadra di coach Alessandro Rossi, vissuta così dall'ala dei gialloblu, Valerio Cucci: "Siamo arrivati ai playoff chiudendo al meglio la regular season con 50 punti ed un primo posto che ci ha messo in gran fermento, per cui non vediamo l’ora di cominciare. - ha spiegato il cestista dello Scafati Basket - Incontreremo avversari forti e preparati, ma siamo pronti ad affrontarli. Cominciamo contro Casale Monferrato che, a discapito dell’ottavo posto finale nella classifica del proprio girone, per larghi tratti della stagione ha occupato le prime posizioni. Sarà una gara differente rispetto a quella di Coppa Italia, innanzitutto per le assenze di Williams e Okeke che all’epoca pesarono senza dubbio nell’economia della gara e del risultato finale. Andrà messa massima attenzione, ma siamo già pronti. Non c’è nessuno in particolare del roster piemontese da temere maggiormente, perché è il collettivo la sua forza, per cui dovremo affrontarli con la giusta intensità, fisicità, talento e grinta. Non possiamo permetterci di perdere questa serie, dobbiamo dare seguito al lavoro quotidiano che abbiamo svolto con il nostro coach, senza temere nessuno. Mi auguro di trovare tanta gente al PalaMangano, anche grazie all’iniziativa societaria, venuta incontro ai propri supporters, che sono sicuro risponderanno con una massiccia presenza sugli spalti del PalaMangano".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969