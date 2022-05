Basket, playoff Serie A2: 1-0 Scafati, Monferrato ko 76-51 Fattore campo confermato nel primo atto, meno di 48 ore per Gara 2 sempre al PalaMangano

La Givova Scafati apre nel migliore dei modi la serie dei quarti di finale promozione. La squadra gialloblu ha superato la Novipiù JB Monferrato in Gara 1 con il risultato di 76-51. Parziali di 16-12, 21-18, 20-13, 19-8: l'equilibrio è durato solo un tempo. Dall'intervallo in poi la corsa della Givova per la vittoria: primo punto nella serie con fattore campo confermato e da completare tra 48 ore: lunedì Gara 2 tra Scafati e Monferrato ancora al PalaMangano. Sono ben quattro uomini in doppia cifra per la squadra dell'Agro con distribuzione per punti e risorse nel primo atto della serie.

Serie A2 - Playoff

Quarti di Finale Promozione

Givova Scafati - Novipiù JB Monferrato 76-51

Parziali: 6-12, 21-18, 20-13, 19-8

Scafati: Clarke 11 (1/2, 3/6), Daniel 11 (5/6, 0/2), Mobio 11 (4/8, 1/2), Rossato 10 (3/5, 0/2), Monaldi 9 (0/2, 3/7), De Laurentiis 9 (4/4, 0/0), Cucci 7 (1/3, 1/2), Cournooh 7 (2/3, 0/2), Ikangi 1 (0/4, 0/1), Parravicini (0/1, 0/1), Perrino, Grimaldi. All. Rossi.

Monferrato: Okeke 17 (6/11, 0/0), Leggio 9 (2/2, 0/5), Sarto 7 (2/4, 1/5), Hill-Mais 6 (3/5, 0/2), Ghirlanda 5 (1/4, 1/2), Valentini 3 (0/4, 1/3), Formenti 2 (1/4, 0/4), Sirchia 2 (1/1, 0/0), Lomele, Valentini. All. Valentini.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969