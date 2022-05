Serie A2, playoff: Givova Scafati Basket a un passo dalla semifinale Quarti di finale, la squadra gialloblu batte la Novipiù JB Monferrato anche in Gara (77-55)

La Givova Scafati Basket piazza il 2 su 2 nella serie dei quarti di finale playoff per la Serie A. La squadra gialloblu si impone anche in Gara 2 contro la Novipiù JB Monferrato con il risultato finale di 77-55 e vola sul 2-0. Scafati raggiungerà Casale con il primo match point in Gara 3 per accedere alla semifinale promozione. Ed Daniel è il miglior realizzatore del match con 18 punti. A Monferrato non bastano i 14 di Pendarvis Williams. Per Scafati ci sono anche i 13 punti di David Cournooh.

Serie A2 - Playoff

Quarti di Finale - Gara 2

Givova Scafati - Novipiù JB Monferrato 77-55

Parziali: 16-20, 21-8, 15-17, 25-10

Scafati: Daniel 18 (6/6, 0/0), Cournooh 13 (3/6, 1/1), Rossato 9 (3/6, 1/3), Clarke 8 (2/2, 1/5), Ikangi 6 (1/3, 1/2), Monaldi 6 (2/2, 0/3), De Laurentis 6 (3/3, 0/0), Mobio 5 (1/3, 1/2), Cucci 4 (1/5, 0/4), Parravicini 2 (1/1, 0/0), Grimaldi, Perrino. All. Rossi.

Monferrato: Williams 14 (3/7, 2/3), Okeke 9 (4/8, 0/2), Hill-Mais 8 (4/8, 0/4), Leggio 8 (0/1, 2/6), Sarto 6 (2/2, 0/4), Valentini 5 (1/1, 1/6), Ghirlanda 4 (2/2, 0/0), Formenti 1 (0/2, 0/1), Sirchia, Valentini, Lomele. All. Valentini.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969